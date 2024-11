Jinx nel cosplay di missbrisolo è folle e super colorata: come nella serie TV di Netflix, Arcane

Arcane Stagione 2 ha colpito i cuori degli appassionati di League of Legends, ma anche semplicemente di chiunque abbia deciso di dare una possibilità alla serie TV di Netflix. Anche il mondo del cosplay ha rapidamente reagito per esprimere la propria passione per i personaggi della produzione animata. Ad esempio, possiamo vedere Jinx nel cosplay di missbrisolo.

Jinx, inizialmente nota come Powder, è uno dei personaggi della prima stagione di Arcane, così come della seconda. Sorella di Vi, è una ragazza magra, un po' pazza per una serie di traumi e dotata nelle creazioni, soprattutto quelle esplosive.