Il gioco Xbox Forza Horizon 5 sarebbe praticamente pronto per PS5, ma l'uscita è stata rimandata?

Non stupisce quindi troppo il nuovo rumor condiviso dal noto leaker eXtas1s , il quale afferma che Forza Horizon 5 è pronto per l'uscita su PS5 , ma l'uscita è stata rimandata.

Microsoft ha già iniziato a pubblicare i propri giochi prodotti internamente su console PlayStation e Phil Spencer - capo della divisione videoludica della compagnia - ha confermato in più occasioni che non c'è una vera linea di confine per determinare quali giochi possono arrivare su console "rivali" e quali no.

Cosa sappiamo su Forza Horizon 5 per PS5

Il leaker afferma infatti tramite i social mediamo che Forza Horizon 5 era previsto per una pubblicazione su PS5 nel corso dell'estate. A un certo punto, però, Microsoft ha deciso di rimandare la pubblicazione. Il leaker afferma anche che non è una cancellazione: il gioco uscirà, solo non subito.

La fonte afferma che, internamente, Microsoft è convinta che la versione PS5 di Forza Horizon 5 sarà un successo (e considerando che Sea of Thieves lo è stato, non vediamo perché non dovrebbe anche questo altro gioco, essendo di qualità). La compagnia ha ancora piani per la pubblicazione, solo che il leaker non rivela quali siano (supponiamo perché non ne ha idea).

Inoltre, eXtas1s non svela il motivo per il quale il gioco è stato rimandato. Potrebbe trattarsi di questioni tecniche oppure Microsoft ha deciso di riorganizzare l'uscita in un periodo più adeguato per massimizzare le vendite. Come sempre, questi sono solo rumor e non annunci ufficiali: è possibile che le informazioni siano scorrette o che col passare del tempo i piani di Microsoft cambino e rendano queste informazioni desuete.

Vi ricordiamo in chiusura che Forza Horizon 5 riceve un aggiornamento a tema Halo Infinite e Porsche.