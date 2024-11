Forza Horizon 5 riceve un aggiornamento a tema Halo Infinite e Porsche

Playground Games continua ad aggiornare Forza Horizon 5, con un update che porta con sé l'evento Horizon Track Day e nuovi elementi per il Event Lab, che consentono di costruire piste in stile Halo Infinite all'interno della mappa di gioco, oltre a poter conquistare nuove Porsche da aggiungere al garage.

Per quanto riguarda la patch disponibile, questa si occupa di aggiustare alcuni problemi emersi dopo i match di Hide & Seek, alcuni potenziali crash sempre nella modalità in questione e altri bug che potevano emergere in questa. Inoltre, è stata aggiunta la 2021 Toyota GR Yaris alla categoria Homologation Heroes.

L'update accompagna l'avvio dell'evento Horizon Track Day, che consente di ottenere punti sulla Festival Playlist in queste settimane, con la possibilità anche di ottenere le nuove auto messe in palio all'interno di queste sfide.