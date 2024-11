Apple pubblicherà iOS 18.2 molto prima di quanto pensiamo: in arrivo novità per Apple Intelligence

Apple sembra determinata a spingere sull'acceleratore per quanto riguarda Apple Intelligence. Dopo aver rilasciato la versione iOS 18.1 per tutti i modelli di iPhone compatibili, il colosso di Cupertino sarebbe già al lavoro su iOS 18.2, previsto per l'inizio di dicembre. L'aggiornamento, descritto dagli analisti come particolarmente importante, dovrebbe portare una serie di nuove funzionalità destinate a far risaltare Apple Intelligence.

Arrivano le Genmoji Secondo il noto analista Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe puntando al rilascio di iOS 18.2 già nella prima settimana di dicembre, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza dell'utente con nuove capacità di intelligenza artificiale. Questo aggiornamento dovrebbe includere strumenti innovativi come Genmoji, per creare emoji personalizzate, e Image Playground, che consente di generare immagini personalizzate. Anche l'editor Image Wand sarà potenziato per trasformare semplici schizzi in disegni dettagliati nell'app Note, rendendo il dispositivo più versatile e creativo. La presentazione di Genmoji. Una delle funzionalità più attese è l'integrazione di ChatGPT con Siri, una novità che è in fase di test da mesi. Grazie a questa integrazione, Siri potrà gestire richieste più complesse e dare risposte articolate, ampliando le possibilità per gli utenti di interagire con il proprio iPhone in modo più intuitivo e naturale.