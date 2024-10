iOS 18.1 è disponibile: tutte le novità del nuovo firmware

Dopo settimane di attesa, a partire da oggi Apple ha finalmente rilasciato iOS 18.1 per i modelli più recenti di iPhone. La nuova versione del firmware di iOS porterà finalmente con sé il supporto ad alcune funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza proprietaria della compagnia, al momento però riservate in esclusiva per il territorio statunitense. Nonostante questo, non mancano diverse novità che vanno ad interessare anche il territorio italiano: scopriamole insieme nel dettaglio.

iOS 18.1: gestione notifiche, Controllo Camera e tanto altro Partiamo prima di tutto dalla gestione delle notifiche, che a partire da iOS 18.1 verranno raggruppate per app, portando ad un significativo snellimento della schermata di blocco rispetto a quanto visto finora. In corrispondenza del raggruppamento comparirà dunque un apposito badge, che illustrerà con precisione la quantità precisa delle notifiche ricevute per quella determinata app. Raggruppamento notifiche in iOS 18.1 Passiamo al comparto fotocamere, più nello specifico al nuovo tasto Controllo Fotocamera introdotto recentemente su iPhone 16 e iPhone 16 Pro. A partire da iOS 18.1 sarà infatti possibile passare rapidamente dalla fotocamera posteriore alla fotocamera frontale True Depth. Oltre a questo, la funzionalità Foto spaziali sarà resa disponibile anche per i modelli precedenti, comprendendo in questo caso iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Le foto acquisite potranno essere visualizzate tridimensionalmente su Apple Vision Pro, il visore proprietario per la realtà mista.

iOS 18.1: calcolatrice rinnovata, emoji più grandi e Centro di Controllo Cambiamenti previsti anche per l'app Calcolatrice, con alcuni cambiamenti nel layout dei calcoli effettuati in precedenza: se infatti con iOS 18 i calcoli pregressi comparivano in corrispondenza del menu laterale sinistro, a partire da iOS 18.1 tale schermata apparirà sottoforma di finestra presente sulla parte inferiore della schermata. La nuova tastiera emoji di iOS 18.1 Passando alla messaggistica, la tastiera delle emoji subirà un cambiamento in termini di dimensioni, risultando leggermente più ingrandita che in passato. Nel caso dei social network, Apple ha introdotto la possibilità di condividere facilmente brani musicali su TikTok da Apple Music, attraverso un apposito tasto. Avremo rispettivamente tre opzioni di condivisione, rispettivamente sottoforma di messaggio privato, foto o video. Il nuovo Centro di Controllo di iOS 18.1 Terminiamo infine con le modifiche previste per il Centro di Controllo che con l'avvento di iOS 18.1 introduce nuovi tasti dedicati alla connettività, tra cui Dati Cellulare, Hotspot Personale, Bluetooth e AirDrop, permettendo così di avere una maggior personalizzazione della schermata.