Apple Intelligence in italiano su iPhone nel 2025: la conferma ufficiale

Con un aggiornamento arrivato a sorpresa, Apple ha annunciato la finestra di distribuzione di Apple Intelligence nei paesi dell'Unione Europea. "Apple Intelligence - si legge ora nella nuova versione del comunicato - viene lanciata inizialmente per l'inglese americano, e verrà estesa velocemente per comprendere a dicembre la variante inglese locale in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica. Nel corso del prossimo anno Apple Intelligence sarà disponibile per più lingue, fra cui anche cinese, coreano, inglese (India), inglese (Singapore), francese, giapponese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, vietnamita e altre".

C'è quindi anche l'italiano tra le lingue che verranno supportate a partire dal 2025. Dopo la distribuzione iniziale prevista in inglese americano con iOS 18.1, la funzionalità si estenderà quindi ad altre regioni, compresi i paesi dell'UE e quindi anche l'Italia, arrivando anche su iPad e Mac.

Se ricordate, Apple aveva già annunciato Apple Intelligence per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito entro la fine del 2024. Nel 2025 sarebbero poi arrivati il cinese, il francese, il giapponese e lo spagnolo; vista l'ampia diffusione di queste lingue, la presenza di spagnolo e francese non confermava però l'arrivo dell'IA di Apple nell'Unione Europea. Tanto che in un primo momento si pensava che molte funzioni potessero slittare addirittura al 2026 per l'Italia.

Apple Intelligence arriverà nel 2025 su iPhone, iPad e Mac

L'aggiornamento della pagina ufficiale cambia drasticamente queste prospettive. A questo punto è probabile che siano stati dei passi avanti verso l'accordo con l'Unione Europea, preoccupata per la privacy degli utenti e per il rispetto del DMA; non è nemmeno da escludere che un'accelerata possa essere arrivata dopo la conferma dei nuovi membri della commissione europea.

Voi che cosa ne pensate? L'arrivo di Apple Intelligence nel 2025 potrebbe farvi rivalutare l'idea di acquistare un iPhone 16? Diteci la vostra nei commenti. Noi vi ricordiamo in chiusura che intanto iOS 18 e iPadOS 18 sono già disponibili e che a quanto pare le prevendite di iPhone 16 sono inferiori alle attese, anche se gli analisti sono indecisi sulle cause.