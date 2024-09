Prevendite di iPhone 16 inferiori alle attese, ma gli analisti sono indecisi sulle cause

L'analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni accurate sul mondo Apple, ha diffuso notizie sorprendenti riguardo alle vendite dell'iPhone 16. Secondo le sue stime, basate su informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento, le vendite nel primo weekend di prevendita sarebbero state di circa 37 milioni di unità, segnando un calo del 12,7% rispetto all'iPhone 15 nello stesso periodo.

Questo risultato inferiore alle attese sembra essere legato principalmente alla minore domanda per i modelli iPhone 16 Pro. Kuo ipotizza che il ritardo nel lancio di Apple Intelligence e la crescente concorrenza nel mercato cinese, dove Apple e Samsung non sono pervenute, stiano influenzando le vendite complessive.

Stima delle prevendita di iPhone 16 nel primo weekend, fonte Ming-Chi Kuo

La notizia ha scosso i mercati finanziari, con le azioni Apple in calo. Gli investitori, che speravano in risultati positivi per l'iPhone 16, sono ora preoccupati per l'impatto che queste vendite potrebbero avere sulla stagione dello shopping natalizio, tradizionalmente cruciale per l'azienda.

Anche altri analisti, come Tim Long di Barclays, hanno espresso preoccupazione per la situazione. Long, citando i preordini in Cina e il ritardo di Apple Intelligence nel paese, ha suggerito che potrebbe essere il momento di "abbandonare la nave".

Queste notizie sollevano interrogativi sul futuro di Apple. La performance deludente dell'iPhone 16 potrebbe indicare una perdita di slancio dell'azienda nel mercato degli smartphone, soprattutto di fronte alla crescente concorrenza cinese. Resta da vedere se Apple riuscirà a invertire questa tendenza e a riconquistare la fiducia degli investitori.

In conclusione, le vendite iniziali dell'iPhone 16 sono state inferiori alle aspettative, creando preoccupazione tra gli investitori e gli analisti. La minore domanda per i modelli Pro e la concorrenza cinese sembrano essere i fattori principali di questo calo. Voi che cosa ne pensate? Siete interessati al nuovo iPhone oppure senza Apple Intelligence pensate non ne valga la pena? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.