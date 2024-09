Se usi l'IA per i selfie, la tua faccia finisce nelle pubblicità: la nuova controversa trovata di Snapchat

Snapchat ha di recente introdotto My Selfie, una nuova funzione che permette agli utenti di creare immagini generate dall'IA basate sulle proprie foto. Tuttavia, questa novità ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo alla privacy degli utenti. Secondo quanto riportato da 404 Media, Snapchat potrebbe utilizzare i selfie creati con My Selfie per scopi pubblicitari.

Al momento dell'attivazione della funzione, infatti, gli utenti sono invitati ad accettare i termini di utilizzo, che includono l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine in "contenuti e annunci sponsorizzati personalizzati".

"Riconosci e accetti inoltre che utilizzando My Selfie, tu (o la tua immagine) potresti anche apparire in contenuti e annunci sponsorizzati personalizzati che saranno visibili solo a te e che includono branding o altri contenuti pubblicitari di Snap o dei suoi partner commerciali senza alcun compenso per te", si legge nei termini di servizio.

Sebbene sia possibile disattivare questa opzione nelle impostazioni, essa risulta abilitata di default. Snapchat ha assicurato che, anche se i selfie generati dall'IA possono essere utilizzati per annunci personalizzati, i dati degli utenti non vengono condivisi con inserzionisti terzi. Inoltre, l'azienda ha dichiarato di non utilizzare attualmente i My Selfie nella pubblicità.

Il menu con le opzioni riguardanti AI Snaps (fonte: The Verge)

"Gli inserzionisti non hanno accesso ai dati Gen AI degli Snapchatter in alcun modo, inclusi i My Selfie, né hanno accesso ai dati privati degli Snapchatter, inclusi i Memories, che consentirebbero loro di creare un'immagine generata dall'IA di un singolo Snapchatter", ha dichiarato la portavoce di Snapchat Maggie Cherneff a The Verge. Snap inoltre attualmente non utilizza i My Selfie nella pubblicità, ha aggiunto Cherneff.

Nonostante queste rassicurazioni, la questione solleva importanti interrogativi sulla privacy e sull'utilizzo dei dati personali nell'era dell'intelligenza artificiale. Gli utenti dovrebbero essere sempre consapevoli di come le loro immagini vengono utilizzate e avere la possibilità di controllare le impostazioni sulla privacy in modo chiaro e trasparente.

E voi che cosa ne pensate? Vi eravate accorti di questa trovata di Snapchat? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti qua sotto.