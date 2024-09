Freedom Wars Remastered annunciato con un trailer: l'RPG torna su PC, PlayStation e Nintendo Switch

Sviluppato originariamente da Dimps e uscito nel 2014, Freedom Wars all'epoca era pubblicato direttamente da Sony su PlayStation Vita, essendo gestito come una sorta di first party, e raggiunse anche un notevole successo su tale piattaforma.

Il gioco arriverà il 10 gennaio 2025 sulle piattaforme in questione, come versione rielaborata e migliorata dell'originale uscito 10 anni fa su PlayStation Vita , riproponendo la medesima storia e i contenuti dell'originale ma con grafica totalmente aggiornata.

Un particolare action RPG futuristico

Si tratta di un action RPG in terza persona, dotato di multiplayer locale e online, con elementi cooperativi e competitivi per un massimo di 8 giocatori in partita.

Freedom Wars Remastered è pubblicato da Bandai Namco ma il progetto è guidato ancora da Takashi Tsukamoto, director dell'originale.

"Volevamo realizzare un sequel fin dall'uscita del gioco, 10 anni fa, ma non si è mai presentata l'occasione", ha affermato Tsukamoto al riguardo, "Questa volta abbiamo avuto la fortuna di avere un'opportunità e con Bandai Namco Entertainment che produce mentre noi sviluppiamo e con il decimo anniversario, il momento era giusto per fare qualcosa".

Il gioco è ambientato in un futuro distopico, in un mondo devastato dall'inquinamento e impoverito di risorse naturali, che vede l'umanità vivere in complessi carcerari tentacolari chiamati Panopticon. Chiunque nasca in questo paesaggio infernale è considerato un "peccatore" ed è sostanzialmente privato della libertà dalla nascita.

I giocatori cercano allora il proprio riscatto offrendosi volontari per operazioni di combattimento estremamente pericolose, in competizione con gli altri Panopticon per accaparrarsi ciò che resta delle risorse in diminuzione del pianeta.