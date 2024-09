PICO 4 Ultra da 256 GB con Motion Tracker e 4 giochi in prenotazione su Amazon con uno sconto

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di un visore per la Realtà Mista e virtuale, il PICO 4 Ultra da 256 GB . Inoltre il prodotto è attualmente in sconto di 89€ e include al proprio interno quattro giochi e i Motion Tracker. La data di uscita è il 20 settembre. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 688€ e il prezzo attuale è il migliore proposto. Essendo una prenotazione, nel caso nel quale venga fatto un ulteriore sconto, questo sarà applicato in automatico al vostro ordine.

Le caratteristiche di PICO 4 Ultra

Il PICO 4 Ultra permette di giocare con i titoli SteamVR e con i giochi classici non VR per PC. Ha 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Permette di catturare e rivivere i filmati utilizzando due fotocamere da 32 MP e un display UHD 4K+. Permette anche di sfruttare funzioni di multitasking per avere più schermi in contemporanea mentre si usa il PC con il visore.

PICO 4 Ultra con i controller

In questo bundle sono inclusi anche i PICO Motion Tracker (con tracciamento 6DoF che ricrea i movimenti dentro i videogiochi e le app per i fitness) e quattro giochi (registra il dispositivo entro il 26 settembre per ottenerli):