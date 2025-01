Non si capisce esattamente quale sia l'obiettivo di Freedom Wars Remastered ; se sia, cioè, un esperimento per capire quanta presa possa avere ancora sul pubblico, magari nell'ottica di rivitalizzare la serie con un sequel moderno, o se semplicemente sia sia voluto risparmiargli l'oblio cui era destinato a lungo andare. In ogni caso, è un titolo che merita attenzione, soprattutto se amate Monster Hunter e derivati.

Freedom Wars è stato uno di quei titoli a uscire sulla scia del successo di Monster Hunter, quando la serie di Capcom prendeva sempre più piede fuori dal Sol Levante: parliamo del 2014 - prima del boom di Monster Hunter World, insomma - quando le compagnie cercavano disperatamente di strappargli i giocatori con dinamiche nuove e insolite che non facessero pensare a semplici cloni. Era l'epoca dei God Eater, di Soul Sacrifice e dei Toukiden, titoli che ormai forse ricordano in pochi e che non sono riusciti a imporsi più di tanto, specialmente su PlayStation Vita che non era esattamente la console più venduta del mondo.

Peccatori e cacciatori

Si continua a tirare in ballo Monster Hunter, ma a una prima occhiata i due titoli non potrebbero apparire più diversi: Freedom Wars è ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità, in guerra per le sparute risorse rimaste sul pianeta, si è rifugiata nei Panopticon, complessi sotterranei dove ogni essere umano è colpevole anche soltanto di esistere e condannato a migliaia di anni di detenzione. Leggi severissime e assurde rischiano di incrementare la pena, che il giocatore - classico protagonista senza voce e senza memoria, per buona misura - può diminuire combattendo per il proprio Panopticon, dopo averlo scelto da una rosa di località.

L'inquietante cella in cui inizia Freedom Wars Remastered

La storia di Freedom Wars è incentrata proprio sulla guerra tra i Panopticon: il cast è composto da comprimari pieni di personalità ma poco approfonditi, eccezion fatta per Aries, una misteriosa ragazza che ci fa visita regolarmente nei sogni. Il tentativo di imbastire una trama riesce soltanto in parte e alcuni colpi di scena piuttosto validi perdono mordente a causa di una sceneggiatura - testi in italiano, doppiaggio in inglese o giapponese - non proprio appassionante... ma in fondo nessuno gioca questi titoli per la storia, giusto?

In effetti Freedom Wars ci scaraventa nel loop della caccia, per così dire, e della raccolta abbastanza in fretta, facendoci passare per un breve tutorial prima di sbloccare le missioni in cui dovremo sconfiggere orde di nemici, raccogliere risorse e materiali oppure abbattere giganteschi mostri chiamati Rapitori: questi ultimi si possono sognare la personalità dei mostri affrontati in altri giochi, ma rappresentano i nostri bersagli principali dato che i loro "pezzi" servono a fabbricare oggetti, armi e indumenti migliori.

Il Rovo di Freedom Wars ha anticipato il mitico rampino artiglio di Monster Hunter World

Già in questo aspetto emergono i miglioramenti apportati da Dimps alle dinamiche originali, specialmente per quanto riguarda l'interfaccia e le schermate di sintesi, che ora sono più chiare, ordinate e semplici da scorrere. Alcune facilitazioni - come il potenziamento delle armi e il consumo dei moduli - rendono l'esperienza meno frustrante e dispersiva: il titolo originale per PlayStation Vita peccava molto in questo senso, offrendo poche spiegazioni nonostante il numero impressionante di variabili, opzioni e meccaniche a incastro.

Freedom Wars Remastered preserva infatti le peculiarità che rendevano il gioco un vero gioiellino, a partire dalla corposa modalità multigiocatore in tempo reale e in differita, per così dire: una risma di opzioni inedite permettono di personalizzare le partite cooperative e competitive mentre la guerra tra i Panopticon si svolge dietro le quinte sotto forma di leaderboard. Sebbene sia possibile completare il gioco da soli, facendosi accompagnare da personaggi controllati da una discreta intelligenza artificiale, è meglio giocare online per "farmare" più velocemente le missioni, anche perché alla lunga diventano piuttosto ripetitive.