La demo di Freedom Wars Remastered è disponibile su Steam, Nintendo eShop e PlayStation Store: i link

Freedom Wars è nato come titolo esclusivo di PlayStation Vita, ma dopo molti anni Bandai Namco lo ha riportato alla luce su varie piattaforme in versione Remastered. Ora, la compagnia ha anche deciso di rendere disponibile una demo, probabilmente per fare in modo che più utenti possibili lo scoprano e abbiano modo di farsi convincere all'acquisto.

I link per scaricare la demo di Freedom Wars Remastered

Potete trovare la demo a questi indirizzi:

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Nato con una sentenza di un milione di anni di prigione, devi sopravvivere a missioni mortali per poter guadagnare la libertà. Muori in prigione o vivi sul campo di battaglia: la scelta è tua. In un futuro distante dove tutte le risorse della Terra sono state consumate, essere vivi è un peccato capitale. In qualità di peccatore imprigionato per un milione di anni, devi renderti volontario per pericolose operazioni per ridurre la tua pena e lottare verso la libertà. Devi usare la tua fidata arma, il Thorn, per dominare sul campo di battaglia. Collabora con i tuoi alleati e il tuo cyborg per vincere contro potenti nemici."

Questa versione del videogioco propone una grafica potenziata rispetto all'originale. Potete leggere la nostra recensione di Freedom Wars Remastered qui.