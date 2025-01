Freedom Wars Remastered è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch: trailer di lancio

Il gioco è stato infine recuperato da Bandai Namco che ne ha prodotto una versione migliorata ed evoluta sul fronte tecnico, in collaborazione anche con gli autori dell'originale e il cui risultato è giocabile da oggi per gli utenti PC e console.

Sviluppato originariamente da Dimps e uscito nel 2014, Freedom Wars all'epoca era pubblicato direttamente da Sony su PlayStation Vita ed era stato gestito come una sorta di first party, raggiungendo peraltro un notevole successo su tale piattaforma ma senza poi proseguire come una serie vera e propria.

Un rifacimento tecnico

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione in terza persona dotato anche di multiplayer locale e online, con elementi cooperativi e competitivi per un massimo di 8 giocatori in partita.

Come abbiamo visto, Freedom Wars Remastered è passato di mano da Sony a Bandai Namco ma il progetto è guidato ancora da Takashi Tsukamoto, director dell'originale.

Il gioco è ambientato in un futuro distopico, all'interno di in un mondo devastato dall'inquinamento e impoverito di risorse naturali, che vede l'umanità vivere in complessi carcerari tentacolari chiamati Panopticon. Chiunque nasca in questo paesaggio infernale è considerato un "peccatore" ed è sostanzialmente privato della libertà dalla nascita.

I giocatori cercano allora il proprio riscatto offrendosi volontari per operazioni di combattimento estremamente pericolose, in competizione con gli altri Panopticon per accaparrarsi ciò che resta delle risorse in diminuzione del pianeta.

