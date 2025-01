Anche il logo di Nintendo Switch 2 sembra essere stato trafugato: vediamo com'è

Anche il logo di Nintendo Switch 2 è stato trafugato, a quanto pare: un collaboratore del sito brasiliano Universo Nintendo sostiene di aver ricevuto una foto della nuova console che ne riportava appunto il logo e di averlo riprodotto in maniera fedele.

Come si può vedere, la composizione è esattamente come riferivano alcuni rumor: il classico logo di Nintendo Switch con di fianco un grosso "2" e sotto il nome completo della piattaforma: soluzioni che sembrano pensate per evitare qualsiasi fraintendimento.

"Posso dire di aver avuto accesso per la prima volta al logo di Nintendo Switch 2 grazie a una foto della console che mi è stata inviata da una fonte attendibile", ha scritto il collaboratore di Universo Nintendo. "In base a ciò che ho visto e rispettando le misure, l'ho ricreato: sarà esattamente così."