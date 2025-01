NVIDIA presenta al CES 2025 l'RTX Kit per creare giochi più realistici con la IA

Oltre agli annunci legati alle nuove RTX 50, sia per desktop che per laptop, NVIDIA ha annunciato anche l'RTX Kit: si tratta di una raccolta di strumenti progettati per sfruttare l'intelligenza artificiale e migliorare ogni aspetto del rendering grafico nei videogiochi. Si tratta di un insieme di tecnologie innovative che aiutano gli sviluppatori a creare ambienti, materiali e personaggi sempre più realistici. Il cuore di questa rivoluzione sono gli RTX Neural Shaders, che utilizzano piccole reti neurali per ottimizzare il comportamento grafico dei giochi.

Questi shader non solo migliorano la qualità visiva, ma rendono il processo di creazione più efficiente. Per esempio, una delle applicazioni principali, RTX Neural Texture Compression, permette di comprimere texture complesse in pochi secondi, riducendo notevolmente il consumo di memoria video senza sacrificare la qualità.