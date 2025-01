NVIDIA rivela il futuro del gaming su notebook con le sue RTX 50 per laptop

NVIDIA ha svelato al CES 2025 la nuova gamma di GPU GeForce RTX 50 per laptop , basate sull'avanzata architettura Blackwell. Queste schede promettono di ridefinire il gaming su portatili, combinando potenza di calcolo senza precedenti con design sottili e leggeri. Grazie a innovazioni come il supporto al DLSS 4 , memoria GDDR7 e tecnologie Max-Q di ultima generazione, la serie RTX 50 offre prestazioni che si avvicinano a quelle dei desktop , portando un'esperienza di gioco superiore anche sui dispositivi più compatti.

Oltre alla RTX 5090, NVIDIA ha presentato GPU pensate per soddisfare le necessità di un pubblico più ampio. La RTX 5080 combina 7680 core CUDA con 16 GB di memoria GDDR7 , offrendo un TGP fino a 150 W. Per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e prezzo, la RTX 5070 Ti con 5888 core CUDA e 12 GB di memoria rappresenta un'opzione versatile. Infine, la RTX 5070 offre 4608 core CUDA e 8 GB di memoria , con un TGP che varia tra 50 e 100 W, ideale per i gamer che desiderano un'esperienza di gioco fluida su dispositivi più accessibili.

La GeForce RTX 5090 rappresenta il top della nuova serie RTX 50 per laptop, con specifiche impressionanti che includono 10.496 core CUDA e 24 GB di memoria GDDR7 su un'interfaccia a 256 bit. Il TGP configurabile tra 95 e 150 W consente di ottimizzare prestazioni e consumo energetico, mentre i 1824 TOPS AI garantiscono capacità avanzate per applicazioni di intelligenza artificiale.

Non solo numeri

Grazie all'architettura Blackwell e alle innovazioni Max-Q, NVIDIA è riuscita a ridurre ulteriormente lo spessore dei laptop gaming, portandoli fino a soli 14,9 mm. La memoria GDDR7 non solo incrementa la velocità, ma riduce il consumo energetico, estendendo l'autonomia della batteria senza sacrificare le prestazioni.

I nuovi prodotti Asus rivelati al CES 2025.

Le GPU RTX 50 introducono il DLSS 4, un'evoluzione della tecnologia di supercampionamento di NVIDIA, che migliora la qualità grafica e le prestazioni in tempo reale. Rispetto alla generazione RTX 40, le nuove GPU offrono fino al doppio delle prestazioni, consentendo esperienze di gioco più fluide anche con i titoli più esigenti. Il supporto per risoluzioni 4K e ray tracing avanzato eleva ulteriormente lo standard per il gaming portatile.

I primi laptop dotati di GPU RTX 50 saranno disponibili a partire da marzo 2025, con modelli sviluppati da marchi leader come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e Razer. Questi dispositivi promettono di ridefinire il mercato dei laptop gaming, offrendo soluzioni all'avanguardia per gamer e professionisti. NVIDIA si conferma ancora una volta leader nell'innovazione tecnologica, ridefinendo i confini del possibile per il gaming portatile.