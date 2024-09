I salvataggi manuali erano e sono un errore, per l’autore di Fallout: New Vegas e Pentiment

Josh Sawyer, autore tra gli altri di Fallout: New Vegas e Pentiment, non è un grande amante dei salvataggi manuali . Anzi, li considera davvero negativamente, al punto da spingersi ad affermare in un post su X che " I salvataggi manuali erano un errore. " In che senso? Vi starete chiedendo.

A spiegarlo è Sawyer stesso in un post successivo, in cui afferma: "Sono le nugget di pollo dei videogiochi: ti danno sicurezza, ma fanno male alla salute e avvelenano il tuo spirito di giocatore."

Sawyer ha poi fatto notare come in Pentiment, il suo ultimo gioco, non ci siano salvataggi manuali proprio per questo motivo.

All'interessante discussione si è aggiunto anche Raphael Colantonio, il presidente e direttore creativo di WolfEye Studios, nonché uno dei fondatori di Arkane Studios. Insomma, uno dei padri di Dishonored e Prey. Per Colantonio Sawyer ha ragione, ma lui preferisce comunque lasciare al giocatore la scelta di usarli o meno, visto che alcuni sembrano non poter giocare senza.

Colantonio ha poi spiegato il motivo di alcune scelte fatte per Weird West, il suo ultimo gioco. Inizialmente non dovevano esserci i salvataggi manuali, così che il giocatore dovesse convivere con le sue scelte. Poi però, durante dei test, è emerso che per troppe persone era semplicemente troppo difficile giocare così, quindi il team è tornato sui suoi passi e ha reso la modalità hardcore come opzionale.

Qualcuno gli ha quindi chiesto se un eccesso di salvataggi possa rovinare l'esperienza. Per Colantonio la risposta è sì, anche perché i giochi non vengono progettati intorno alla possibilità che il giocatore ricarichi ogni volta che un proiettile non va a segno. In questo modo rovina il gioco per le troppe risorse che finisce per accumulare. Comunque sia a Colantonio non interessa, perché se qualcuno si diverte in questo modo, deve essere libero di farlo.