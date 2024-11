Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica ottiene buoni voti ma non proprio eccezionali dalle prime recensioni

Arriva il momento delle valutazioni anche per Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica, che nelle prime recensioni comparse online sta ottenendo dei buoni voti anche se non proprio eccezionali, sebbene quelli raccolti siano ancora pochi e ci sia ancora tempo per ulteriori assestamenti.

Il nuovo gioco per Nintendo Switch prosegue nella formula della particolare serie spin-off con protagonisti i due celebri fratelli: anche in questo caso si tratta di un'avventura con scontri a turni in stile RPG nipponico, condita di mini-game, enigmi e situazioni varie da affrontare all'interno di una storia alquanto bizzarra.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo prima di tutto alla nostra recensione di Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica pubblicata proprio in questi minuti in homepage, dove il gioco viene premiato con una buona valutazione alla fine della disamina.