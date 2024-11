I voti di Slitterhead parlano di un action horror poco più che sufficiente

Prima di passare in rassegna i voti della stampa internazionale, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Slitterhead .

Stamani è scaduto l'embargo sulle recensioni di Slitterhead e di conseguenza sono apparse in rete le prime recensioni della stampa internazionale per l'action adventure a tinte horror di Keiichiro Toyama, il creatore della serie Silent Hill. Il verdetto per il momento non è positivissimo, con il titolo che ha collezionato voti mediamente sufficienti , per quanto non mancano voci fuori dal coro, sia in positivo che in negativo.

Slitterhead non convince del tutto, nonostante delle premesse interessanti

Nel momento in cui scriviamo Slitterhead ha una media voti di 60 su Metacritic per la versione PS5 (quella con più voti) e di 66 su OpenCritic. Come possiamo vedere buona parte dei voti si aggirano tra il 60 e il 70, ma non mancano alcune valutazioni più alte, così come delle vere e proprie stroncature.

Ad esempio, Press Start Australia parla di un "un'esperienza unica e rinfrescante" che, "al netto di alcuni problemi minori, fa un ottimo uso del sua strana ma magnifica narrativa e meccaniche di possessione per intratternervi fin dall'inizio". Al contrario, Metro GameCentral afferma che Slittherhead è "un tentativo profondamente sbagliato di combinare un survival horror con un'azione in stile Devil May Cry, che cerca di fare una dozzina di cose contemporaneamente e non riesce in nessuna di esse".

La verità sembra essere nel mezzo, come spiegato nella nostra recensione, in cui parliamo di un "grande spreco", ma anche di un gioco che risulta "comunque sufficiente grazie alla sua originalità e ad alcuni aspetti piuttosto riusciti", come la narrazione, il sistema di combattimento e alcune idee di base.