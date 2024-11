Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è in prenotazione su Amazon ancora per pochi giorni

Sono ora online le recensioni di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica e possiamo vedere che il gioco di Nintendo ha convinto la critica. In attesa dell'uscita, se avete oramai deciso di acquistare il gioco al lancio, potete fare la prenotazione di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica su Amazon Italia. Sarà disponibile dal 7 novembre 2024 solo per Nintendo Switch. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Come sempre nel caso di Amazon, parliamo di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Se fate l'ordine e, prima della spedizione, il prezzo cala, tale sconto si applica automaticamente alla vostra prenotazione senza che dobbiate fare alcunché. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.