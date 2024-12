Amazon ha annunciato i giochi in arrivo a dicembre su Prime Gaming, e che gli abbonati ad Amazon Prime potranno scaricare su PC senza costi aggiuntivi rispetto al proprio abbonamento.

La selezione include in questo caso diciotto titoli che verranno messi a disposizione in maniera graduale nel corso del mese, cinque dei quali già riscattabili in questo momento: si tratta di Star Wars: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez: Gunslinger e Dredge.

Dopodiché sarà la volta di Quake 2 e Disney Pixar Wall-E, scaricabili a partire dal 5 dicembre, e di Planet of Lana, Hero's Hour, The Coma: Recut, Electrician Simulator e ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition, disponibili invece dal 12 dicembre.

Nine Witches: Family Disruption, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition, Simulakros e Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition arriveranno quindi il 19 dicembre, mentre infine The Town of Light chiuderà la mandata il 26 dicembre.