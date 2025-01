Baldur's Gate 3 su PS5 ottiene la Patch 8 in anticipo, ma non dovreste usarla ancora

Be', se siete su PS5 , in realtà avete già a disposizione tale aggiornamento. Il problema è che si tratta di un errore e nemmeno il team di sviluppo ha ben chiaro cosa sia successo.

Con l'arrivo della Patch 8 i giocatori di Baldur's Gate 3 avranno accesso al cross-play, a una nuova sottoclasse, alla modalità fotografica e non solo. È ovviamente molto attesa e i fan del gioco di ruolo di Larian Studios non vedono l'ora che sia disponibile.

La spiegazione di Larian Studios sulla Patch 8 di Baldur's Gate 3

Come potete vedere nel tweet pubblicato qui sotto dall'account ufficiale di Larian Studios, la compagnia afferma: "No, lo stress test della Patch 8 non è ancora iniziato. Sì, i giocatori PS5 attualmente hanno accesso alla Patch 8. Nel mentre lavoriamo con i nostri partner per capire cosa sia successo, per favore ricordate che ogni nuovo salvataggio fatto con la Patch 8 non sarà compatibile con la Patch 7. Il vostro lunedì come sta andando?"

Il problema è evidente: se create un salvataggio con la Patch 8 e poi Baldur's Gate 3 torna alla Patch 7 perderete temporaneamente accesso a tale salvataggio. Fate quindi attenzione con le vostre partite. Non è chiaro inoltre che cosa sia successo, ma pare che l'aggiornamento del gioco di ruolo sia stato reso disponibile prima del tempo. Non ci resta altro da fare se non attendere novità da parte del team di sviluppo.

Il futuro della compagnia, ricordiamo, non sarà composto unicamente da Baldur's Gate 3. Non abbiamo ancora i dettagli, ma il CEO di Larian Studios ha fatto grandi promesse per il futuro.