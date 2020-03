PS5 e Xbox Series X per AMD sono in tempo ad arrivare entro Natale 2020.



Durante gli AMD Financial Analyst Day 2020, l'Executive Vice President of Computing and Graphics di AMD Rick Bergman ha fatto una presentazione nella quale parlava della crescita di AMD attraverso il PC e il Gaming.



Una delle slide mostrate durante il suo speech parlava esplicitamente delle console di prossima generazione, stressando su diversi concetti. Il primo è che AMD ha la leadership del mercato delle console in mano, avendo equipaggiato oltre 150 milioni di unità (tra PlayStation 4, Pro, Xbox One, S e X) in questa generazione di console.



Il secondo concetto è che l'azienda ha all'attivo una collaborazione proficua con Sony e Microsoft che va avanti da 10 e più anni.



La terza che la prossima generazione di console, ovvero PS5 e Xbox Series X, sono "on track" per arrivare nei negozi entro il Natale 2020.