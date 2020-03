PS5: nuova architettura AMD RDNA 2 come Xbox Series X? Indizi dalla presentazione di AMD

PS5 potrebbe basarsi sulla nuova architettura AMD RDNA 2 come Xbox Series X, questo è quanto si potrebbe dedurre da alcune slide mostrate nel corso della presentazione di ieri da parte della compagnia produttrice di componenti hardware, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.



Considerando che su PS5 continuano a non arrivare informazioni, ci dobbiamo appellare a dettagli che emergono da altre fonti, come la conferenza di AMD andata in scena nelle ore scorse. C'è stata in particolare una slide che ha destato grande interesse tra gli appassionati, perché potrebbe svelare un elemento molto importante delle caratteristiche di PS5.



Come potete vedere qui sotto, una slide riferita al ray tracing a base hardware e in particolare alle caratteristiche della nuova architettura RDNA 2 di AMD tratta le console di nuova generazione insieme, facendo dunque pensare che questo elemento sia presente sia su Xbox Series X che su PS5: "RDNA 2 architettura comune per PC e console" (dove il termine è scritto "consoles", al plurale).



Trattando evidentemente al plurale le nuove console, sembra che la slide si riferisca alla presenza di RDNA 2 anche su PS5, mentre la sua presenza su Xbox Series X era già stata confermata da Phil Spencer nella famosa dichiarazione sulla potenza da 12 TeraFLOPS della nuova console.



Ovviamente, si tratta di un collegamento ancora piuttosto vago ma in assenza di informazioni da parte di Sony ci accontentiamo intanto di questo indizio per pensare al fatto che PS5 e Xbox Series X sembrano sempre più due console sostanzialmente uguali dal punto di vista dell'hardware, a quanto pare.



L'eventuale adozione di RDNA 2, che peraltro dimostra un vantaggio di +50% rispetto alla prima piattaforma RDNA in termini di performance per watt, come riportato nell'altra slide qui sotto, non ci dice ancora molto sulla potenza di PS5, ma a questo punto è assai probabile che anche su questo fronte sia vicina a Xbox Series X. In ogni caso, attendiamo ulteriori informazioni da Sony.