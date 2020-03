Fortnite, Distruggi telecamere sentinella o torrette sentinella

Distruggi telecamere sentinella o torrette sentinella è l'ultima delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 per la quale vi offriremo una pratica guida da seguire punto per punto. Fa parte anche lei del set di missioni Prova di Nitroglicerina, rilasciato dagli sviluppatori di Epic Game nelle scorse ore: proseguiamo, dunque.

Per completare la sfida Distruggi telecamere sentinella o torrette sentinella di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, set Prova di Nitroglicerina, dovrete recarvi presso gli avamposti dell'Agenzia: le aree in cui si trovano anche gli scagnozzi insomma, meglio ancora se presidiate dai boss. Noterete, in queste aree, delle torrette pronte a fare fuoco su di voi una volta che vi avranno individuato, così come delle telecamere con allarme sonoro: il vostro compito è quello di distruggere le une e le altre, per un totale di cinque unità. Volendo è possibile farlo anche in partite diverse; tuttavia non è possibile giocare in Rissa a Squadre, perché qui l'Agenzia (con tutti i suoi contenuti collegati) è disabilitata.

Il video qui di seguito riportato vi mostra uno dei tanti luoghi dell'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 dove potrete trovare telecamere e torrette sentinella: atterrate ed eliminatele prima dei vostri nemici. Per altre informazioni o aiuti potete fare riferimento, ovviamente, alla sezione commenti di questo articolo.