Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 6/3/2020

Le offerte Amazon di oggi ci portano verso il weekend sul dorso di un mouse reattivo e robusto che ha come particolarità il poggiapalmo regolabile. A quanto pare lo stratagemma pensato per aumentare la comodità non è dei più funzionali, ma per il resto l'HP Omen Reactor è un ottimo mouse a un prezzo ormai decisamente basso. Nascono invece nel segno della convenienza le cuffie wireless Pioneer, come fanno notare molti plasticose ma caratterizzate da un sonoro valido in relazione alla fascia di prezzo.



