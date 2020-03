Windows 10, un nuovo bug potrebbe rallentare l'avvio o impedire il login: ecco come fare

Un nuovo bug di Windows 10 legato all'aggiornamento KB4535996 potrebbe rallentare l'avvio o addirittura impedirvi di fare il login. Di seguito vi diciamo come poter fare per evitarlo o come risolvere il problema nel caso in cui siate incorsi in questo bug.



L'aggiornamento KB4535996 è stato distribuito da Microsoft per poter risolvere alcuni di problemi nati a febbraio, come il tasto ricerca che non funzionava. Solo che per risolvere un problema, sembra che il colosso di Redmond ne abbia aggiunti due.



Il primo è che dopo questo update alcuni potrebbero trovare il riavvio piuttosto lento. In alcuni casi estremi il PC si bloccherà e riproverà a partire automaticamente. Fortunatamente dopo alcuni riavvi automatici Windows 10 ripartirà in modalità provvisoria dandovi modo di disinstallare dall'app Impostazioni l'aggiornamento KB4535996. Nel caso in cui il PC non entri in modalità provvisoria automaticamente, premete Canc o F2 durante l'avvio per farla comparire.



Il secondo problema è un crash sistematico dell'app di richiesta d'accesso. Il crash report di SignTool.exe darà l'errore 1073741502. Questa è un'app non utilizzata da tutti, ma coloro che hanno bisogno di accedere ad opzioni destinate agli amministratori potrebbero avere una rogna in più.



Per entrambi questi problemi la soluzione è non istallare o disinstallare l'aggiornamento KB4535996. Si tratta, infatti, di un update opzionale, quindi basterà evitare di installarlo e sarete "salvi". Nel caso in cui lo abbiate installato, andate in Impostazione (tasto Windows+I) e andare su Aggiornamenti e sicurezza. Nella colonna di sinistra cliccate su Windows Update, mentre successivamente, in quella di destra, su Visualizza cronologia degli aggiornamenti. Qui cercare l'aggiornamento KB4535996 e disinstallarlo.



Avete avuto problemi?