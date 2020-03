Steam Labs sta sperimentando un hub per tutte le notizie dei vostri giochi PC

Valve sta sperimentando attraverso Steam Labs un hub per raccogliere tutte le notizie, le notifiche e gli aggiornamenti dei vostri giochi PC in un unico luogo.



Questa funzione, chiamata esperimento #9, serve per "scoprire in un unico luogo tutti gli eventi più interessanti, le notizie e le attività che succedono nei propri giochi." In altre parole sarà un luogo dove Valve ha intenzione di riunire tutte le informazioni che vengono solitamente pubblicate nelle pagine di ogni singolo gioco.



Ci sarà anche la possibilità di venire informati tramite email o push sullo smartphone se un particolare evento va live, così da potersi gettare immediatamente in azione.



Di base il feed di notizie vi darà informazioni sui giochi della propria libreria, su quelli nella lista dei desideri, su quelli seguiti, su quelli che Steam raccomanda in base al vostro storico e le notizie del Blog di Steam.



La versione preliminare di Steam News può essere trovata a questo indirizzo, così potete cominciare a familiarizzare con l'interfaccia e a pasticciare con le opzioni.



Nonostante Steam News sia al momento un esperimento, per Valve è molto probabile che si passi da una versione di beta a quella definitiva molto presto. Ancora non sappiamo se si potrà integrare questo strumento con il vostro sito preferito: ovvero Multiplayer.it.



We've just released Steam Labs Experiment #009: The News Hub! 🔬✨



Discover all of the cool events, news, and activities happening in your games with a personalized hub that makes it easy to find the updates you're interested in!https://t.co/SO1Qk73qLj — Steam (@Steam) March 5, 2020