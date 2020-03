FIFA 20: due giocatori fanno 5.000 miglia per vedere Adebayo Akinfenwa, il calciatore più forte del gioco

Due fratelli messicani, avidi giocatori di FIFA 20, hanno fatto un viaggio di 5.000 miglia per vedere dal vivo Adebayo Akinfenwa, il calciatore più forte del gioco.



L'attaccante dei Wycombe Wanderers, una squadra che milita nella EFL League One, la Serie C inglese, è un'icona del pallone più per le sue dimensioni esagerate e per la potenza che per l'effettiva efficacia sul campo da calcio. Il trentasettenne di Islington, in Inghilterra, infatti, non è mai riuscito a raggiungere la Premier League. Nonostante questo, il suo fisico da culturista lo hanno reso una vera e propria leggenda di FIFA: da anni è il giocatore più forte di tutto il gioco, con un 97 in Fisico.



Non sorprende dunque (no, sorprende eccome, ma dopo il giapponese che ha volato 6000 miglia per una squadra di Serie D siamo più preparati) che due fratelli messicani si siano messi in volo per andarlo a conoscere. Frenzel e Francisco Gamez sono due avidi giocatori di FIFA 20 e usano il Wycombe proprio per sfruttare la forza di Akinfenwa.



Dopo mesi di preparazione i due giovani sono partiti alla volta dell'Inghilterra, dove sono stati accolti calorosamente dai loro idoli. Non capita tutti i giorni, infatti, di ricevere due tifosi da così lontano. I due hanno potuto vedere la partita di sabato contro i Tranmere Rovers e persino mangiare e passare del tempo coi calciatori.



Come proverbiale ciliegina sulla torta è arrivato anche il gol del loro idolo: Akinfenwa ha segnato il gol dell'1-0 che ha aiutato i suoi ad avere la meglio degli avversari per 3-1 issandosi al quarto posto della classifica a cinque punti dalla capolista.