DOOM Eternal, i requisiti di sistema dello shooter targato id Sofware

L'attesa di DOOM Eternal è quasi terminata. Il prossimo 20 marzo 2020, infatti, potremo mettere la mani sullo shooter targato id Sofware. Per questo motivo su Steam sono comparsi i requisiti di sistema necessari per potersi godere in tutta tranquillità l'atteso ritorno del marine spaziale più violento della storia dei videogiochi.



Vi stiamo parlando di DOOM Eternal in maniera approfondita: siamo volati in Texas per provare in esclusiva il single-player e poi abbiamo anche pubblicato un nuovo video di gameplay in esclusiva.



In altre parole attendiamo spasmodicamente il gioco e non basterà un coro heavy metal a farci passare il tempo più velocemente.



In queste ore su Steam sono anche comparsi i requisiti di sistema, minimi e consigliati, per essere sicuri di riuscire a far girare in maniera corretta DOOM Eternal. Andiamoli a vedere.



MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10

Processore: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings)