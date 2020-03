Halo: The Master Chief Collection si aggiorna, ecco cosa cambia su PC e Xbox One

Halo: The Master Chief Collection si aggiorna su PC e Xbox One. Ecco tutte le novità di questo aggiornamento volto a celebrare l'arrivo di Halo: Combat Evolved Anniversary su PC e a parificare le due versioni del gioco all'update 1.1389.0.0.



L'update pesa 59GB (!) su Xbox One, 1,79GB su Xbox Game Pass per PC e 306MB su Steam.



Halo: Combat Evolved Anniversary è recentemente arrivato su PC, per questo motivo la Halo: The Master Chief Collection si aggiorna così da poter introdurre alcune opzioni legate al debutto di Master Chief.



Tra le nuove caratteristiche troviamo un nuovo modello di spartan customizzabile per Halo: Combat Evolved Anniversary, una nuova opzione per selezionare l'audio originale o quello rimasterizzato di H:CEA, un nuovo sfondo per celebrare il nuovo gioco e nuove opzioni competitive e sociali per H:CEA.



Inoltre sono stati sistemati alcuni problemi di Halo: Combat Evolved Anniversary, oltre ad un miglioramento generale della stabilità del codice di gioco. Per esempio i giocatori non diventeranno più invisibili entrando in un Ghost che entra in un teletrasporto, l'HUD è stato riposizionato per riflettere meglio il layout originale, sono stati rivisti alcuni suoni del multiplayer ed è stata aggiunta la possibilità di aggiungere un'arma secondaria nella partite personalizzate. Inoltre è stato corretto il bug che faceva tremare i controller quando si metteva in pausa nel titolo, è stata ridisegnata la traiettoria dei proiettili di Type-25 Spirit e il layout del nome dei giocatori quando sono mimetizzati.



Per tutti i dettagli consultare questa pagina.