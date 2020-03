Halo: Combat Evolved Anniversary per PC disponibile, da solo o in Halo: The Master Chief Collection

Halo: Combat Evolved Anniversary per PC è disponibile da oggi, acquistabile da solo o all'interno di Halo: The Master Chief Collection, dando dunque ragione alle voci di corridoio che lo volevano in arrivo in questi giorni.



Halo: Combat Evolved Anniversary è dunque stato rilasciato un po' a sorpresa ma non più di tanto, considerando che era già emerso ieri sul Microsoft Store facendo sospettare un suo prossimo arrivo sul mercato in forma definitiva. Proprio nelle ore scorse era stato pubblicato anche un teaser trailer dal forte sapore nostalgico, per prepararci al ritorno del buon vecchio Chief sulle scene.



Si tratta della versione rimasterizzata del primo e storico capitolo della serie Halo, che può dunque essere ora acquistato su PC oppure all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection su PC (su Xbox One è ovviamente già presente) come secondo capitolo dopo Halo: Reach aggiunto al debutto del gioco su piattaforma Windows.



In Halo: Combat Evolved Anniversary troviamo dunque i contenuti e la storia del capostipite della serie Microsoft e Bungie/343 Industries, ma con grafica rimasterizzata e supporto per 4K, oltre a caratteristiche specifiche per la versione PC come il supporto per mouse e tastiera.



Per quanto riguarda il futuro della serie, il nuovo Halo Infinite: è stato confermato su Xbox Game Pass per Xbox Series X e One, e sarà il primo gioco Smart Delivery.