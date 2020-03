Halo: Combat Evolved Anniversary su PC, data di uscita in arrivo, nuovo teaser trailer

Halo: Combat Evolved Anniversary dovrebbe essere ormai in arrivo anche su PC, come nuovo aggiornamento di Halo: The Master Chief Collection su piattaforma Windows, con una data di uscita che dovrebbe essere annunciata a breve e un teaser trailer emerso in queste ore.



Il titolo è stato infatti scovato sul Microsoft Store, anche se senza dettagli al riguardo, ma considerando il modus operandi tipico questo potrebbe significare che la data di uscita verrà annunciata a breve. D'altra parte, il fatto che proprio oggi sia emerso il teaser trailer riportato qui sopra non fa che confermare l'idea che ulteriori notizie siano in arrivo su Halo: The Master Chief Collection per PC e in particolare su Halo: Combat Evolved Anniversary.



Il gioco in questione è la versione rimasterizzata del primo e storico capitolo della serie Halo, che sta per essere introdotto all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection su PC (su Xbox One è ovviamente già presente) come secondo capitolo dopo Halo: Reach aggiunto al debutto del gioco su piattaforma Windows.



Halo: Combat Evolved Anniversary è caratterizzato dagli stessi contenuti e dalla storia del primo capitolo della serie ma con grafica rimasterizzata e supporto per 4K, oltre a caratteristiche specifiche per la versione PC come il supporto per mouse e tastiera. Il gioco può essere acquistato anche come titolo a parte, esattamente come successo con Halo: Reach, oppure nel pacchetto completo della collezione, con gli altri titoli che arriveranno in seguito mentre proseguono i lavori da parte di 343 Industries.



Halo: Combat Evolved Anniversary era in effetti in beta nei giorni scorsi, dunque dovrebbe essere quasi pronto all'arrivo in forma completa. Per il resto, il nuovo Halo Infinite: è stato confermato su Xbox Game Pass per Xbox Series X e One, e sarà il primo gioco Smart Delivery.