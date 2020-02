Halo: The Master Chief Collection su PC, Combat Evolved Anniversary in beta, si mostra in alcuni video

Proseguono i lavori su Halo: The Master Chief Collection per PC, con il prossimo ad arrivare che sarà Halo: Combat Evolved Anniversary, ovvero la versione rimasterizzata del primo capitolo dell'iconica serie, ulteriormente modificato per funzionare al meglio su PC attraverso il lungo lavoro di adattamento da parte di 343 Industries, attualmente in fase di beta test.



Gli sviluppatori hanno lanciato una nuova fase di beta a numero chiuso con il flight dedicato a Halo: Combat Evolved Anniversary e i primi risultati sono visibili già in alcuni video trapelati in rete, come quelli riportati qui sotto che mostrano come il primo capitolo di Halo si mostri oggi su PC. Tra l'altro, il primo capitolo standard era in effetti già uscito su piattaforma Windows ma in questo caso si tratta di una versione riveduta e corretta con l'Anniversary, ulteriormente modificata e migliorata per entrare nella Halo: The Master Chief Collection.



Come risulta visibile, dunque, il primo Halo ha subito un notevole miglioramento in termini di grafica e sonoro, oltre che modifiche in varie meccaniche del gameplay. All'interno si trovano anche elementi extra come obiettivi sbloccabili e oggetti da collezionare. In ogni caso, è possibile in ogni momento tornare alla versione originale di Halo: Combat Evolved.



Mentre restiamo in attesa di tempistiche sull'apertura ulteriore della beta fino al rilascio vero e proprio di Halo: Combat Evolved Anniversary all'interno di Halo: The Master Chief Collection su PC, possiamo dunque vedere un po' di minuti di gameplay dai video pubblicati su YouTube e riportati qui sotto. Pare inoltre che Microsoft abbia intenzione di supportare le mod e stia guardando al modello Steam Workshop per la loro implementazione.