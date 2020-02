Remedy, il team di Control, sta lavorando a quattro giochi

Sembra che Remedy Entertainment sia decisamente una compagnia molto impegnata in questo periodo, visto che dai recenti documenti finanziari emersi nelle ore scorse viene fuori che il team sta lavorando a diversi progetti insieme, per un totale di quattro giochi, a quanto pare.



Secondo quanto riferito, Remedy sta lavorando ad "almeno" quattro giochi, dunque i progetti potrebbero essere anche di più: il primo titolo menzionato è proprio Control, per il quale gli sviluppatori stanno costruendo delle espansioni, la prima delle quali dovrebbe arrivare a marzo 2020. Si tratta di due espansioni previste in totale al momento, dunque già i lavori su questi DLC si protrarranno per un po'.



Il secondo titolo menzionato ha a che fare con la serie Crossfire, che dovrebbe rappresentare un'altra cosa rispetto alla campagna di Crossfire X, dunque forse un nuovo capitolo o un gioco a parte all'interno del franchise di sparatutto in questione.



Il terzo gioco è un GAAS, ovvero un gioco come servizio, che al momento è identificato con il nome in codice Vanguard. Sembra trattarsi di un multiplayer online di cui non si sa ancora molto ma che dovrebbe essere svelato a breve, considerando che il team ha riferito di avere una build già giocabile dall'inizio alla fine. Si tratta di un gioco costruito su un motore grafico diverso da quello proprietario di Remedy e l'idea è di farlo uscire entro la fine del 2020.



Oltre a questi titoli, che sono più o meno noti o comunque in dirittura d'arrivo, c'è un quarto team interno a Remedy che a quanto pare ha iniziato a lavorare a un nuovo progetto misterioso, attualmente in pre-produzione ma di cui ancora non si sa nulla. Quello che è certo è che Remedy si è ingrandita parecchio di recente, essendo arrivata ad avere 248 dipendenti a tempi pieno sui diversi progetti. Tra questi sembra ci sia anche la possibilità che Control esca anche su PS5 e Xbox Series X.