Nel suo recente resoconto finanziario, relativo all'anno 2019, Remedy ha fatto capire che l'action Control uscirà anche su PS5 e Xbox Series X, le console di nuova generazione in arrivo a fine anno. Del resto c'era da aspettarselo, ma andiamo con ordine.



Nonostante in molti abbiano parlato di Control come di un insuccesso commerciale, Remedy è più che soddisfatta dei risultati del gioco. I ricavi della società nel 2019 sono stati di 17,8 milioni di euro, per 5,1 milioni di euro di profitti operativi. A quanto pare le vendite iniziali di Control sono state scarse per via degli investimenti nel marketing non proprio faraonici, ma i successivi riconoscimenti ricevuti dalla stampa hanno aiutato il gioco a diffondersi maggiormente nei mesi successivi. Per questo gli investimenti sul gioco stanno proseguendo, tra contenuti gratuiti e due DLC a pagamento già pianificati. Qui spunta anche il riferimento alle console di nuova generazione.



Immaginiamo che il port per PS5 / Xbox Series X non sarà troppo complicato e si baserà più sulla versione PC con ray tracing che sulle versioni PS4 e Xbox One, decisamente più arretrate visivamente. Insomma, non c'è da aspettarsi chissà quale salto tecnologico. Del resto Control è un ottimo gioco, quindi sta bene in qualsiasi softeca.