Acer festeggia San Valentino scontando del 14% sui suoi PC

Anche Acer ha imbastito una promozione per San Valentino che prevede uno sconto del 14% su di una vasta gamma di PC. Adiamo a scoprire qualche offerta.



Sullo store online di Acer il produttore dà la possibilità di acquistare molti suoi prodotti con il 14% di sconto. L'offerta vale solo per un paio di giorni: l'offerta scade, infatti, il 16 febbraio 2020 alle 23:59. Cliccando su "l'Angolo del Gaming" possiamo scoprire che lo Swift 1 è in vendita a 399. Si tratta di un PC ultrasottile con processore Celeron N4000, 4 GB DDR4 SDRAM, 64 GB Memoria Flash e Intel UHD Graphics 600. Non proprio un PC da gaming, ma una macchina da portare in giro con semplicità.



Salendo di fascia lo Swift 3 costa 799 euro ed è equipaggiato con un AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB di Ram, 512 GB SSD e una Radeon 540X con 2 GB memoria dedicata. Coloro che invece non vogliono compromessi potrebbero puntare sul ConceptD Pro, un mostro da 4299 euro. Questo PC è equipaggiato con un Processore Intel Core i7-9750H Hexa-core da 2,60 GHz, pannello 4K UHD, 32 GB di DDR4 SDRAM, 1 TB SSD e una NVIDIA Quadro RTX 5000 con 16 GB memoria dedicata.



Ovviamente nel mezzo potrete trovare oltre 40 diverse configurazioni intermedie per cercare il PC che meglio si sposa con le vostre esigenze. A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.