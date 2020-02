Vodafone Happy Friday: abbonamento ad Amazon Kindle Unlimited in regalo oggi 14 febbraio 2020

Torna l'appuntamento del Vodafone Happy Friday dell'operatore storico italiano rosso Vodafone Italia: oggi, curiosamente, coincide con il giorno di San Valentino 2020. Vi piace la lettura? Allora il premio disponibile fino a mezzanotte farà proprio al vostro caso.

Vodafone Italia regala con il Vodafone Happy Friday del 14 febbraio 2020 un abbonamento a Kindle Unlimited su Amazon: il cliente Vodafone riceverà un link con le istruzioni per attivare i tre mesi gratuiti (servirà effettuare l'accesso con le credenziali Amazon ovviamente). Al termine dei tre mesi in questione l'abbonamento proseguirà poi in automatico al prezzo standard, ma sarà possibile disdirlo in qualsiasi momento con leggero preavviso.

Questi tre mesi gratis dell'abbonamento a Kindle Unlimited su Amazon del Vodafone Happy Friday saranno disponibili solo per chi, attualmente, non possiede già un abbonamento attivo. La procedura per riscattare il regalo è la stessa di sempre: avete di tempo fino alle 23:50 di oggi 14 febbraio 2020, e dovrete agire dalla sezione Happy Friday dell'App MyVodafone.