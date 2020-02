Vodafone One Pro, ora con Giga Family: 75GB in 5G e SIM inclusa

Nel momento in cui scriviamo è arrivata la conferma da Vodafone, l'operatore rosso: ora Vodafone One Pro è una delle nuove offerte compatibili con Giga Family, il meccanismo di convergenza pi+ noto sul mercato. I vantaggi sono notevoli: ve li illustriamo in questo rapido articolo.

L'entrata di Vodafone One Pro all'interno di Giga Family di Vodafone Italia significa che i clienti accederanno immediatamente a ben 75 GIGA di internet mensili in 5G. Vodafone One Pro di base offre 25 GIGA in 5G, ma GIGA Family li incrementa infatti di altri 50 GIGA aggiuntivi, per un totale di 75 GB. Ne consegue che tutte le promozioni già disponibili negli ultimi mesi per i clienti Giga Family passano ora automaticamente anche ai clienti dell'offerta Vodafone One Pro.

L'offerta convergente di Vodafone One Pro e GIGA Family prevede un prezzo di abbonamento mensile di 36,90 euro, ma anche minuti di chiamata illimitati verso tutti e navigazione illimitata per Chat, Mappe, Social e Musica. La SIM è inclusa nel prezzo, a quanto pare.