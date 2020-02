THQ Nordic fonda Nine Rocks Games, nuovo studio al lavoro su uno sparatutto survival

THQ Nordic ha creato un nuovo team di sviluppo interno chiamato Nine Rocks Games con base a Bratislava in Slovacchia, impegnato subito su uno sparatutto survival e guidato dal veterano dell'industria videoludica David Durcak, con un team composto da vari sviluppatori che hanno una certa esperienza già nell'ambito.



I membri di Nine Rocks Games si sono fatti le ossa su diverse produzioni che tendono soprattutto allo sparatutto e all'action come DayZ, Soldier of Fortune: Payback, Conan (2004) e Chaser, dunque c'è nel DNA del team una certa tendenza a questa tipologia di gioco che dovrebbe riflettersi nella creazione del loro nuovo titolo già in lavorazione.



"Non vediamo l'ora di far andare i nostri uffici a pieno regime, ottimizzando gradualmente le nostre dimensioni e lavorando al nostro nuovo progetto", ha affermato David Durcak, CEO di Nine Rocks Games, "Con THQ Nordic come nostro partner, il nostro roster ha trovato le condizioni perfette per collaborare al nostro primo progetto".



Da parte sua, il CEO di THQ Nordic, Klemens Kreuzer ha aggiunto "Diamo il benvenuto al nuovo arrivato nel network di studi di THQ Nordic con Nine Rocks Games. Personalmente penso che sia sempre un ottimo segno quando tutto sembra combaciare alla perfezione. Le giuste persone nel momento giusto, che hanno la migliore predisposizione in una conversazione promettente". È probabile che THQ Nordic abbia visto qualcosa di molto interessante nel nuovo progetto in sviluppo presso il team, che vista anche l'esperienza su DayZ e simili potrebbe replicare alcune caratteristiche ibride tra sparatutto e survival viste in titoli del genere.