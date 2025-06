Il THQ Nordic Showcase 2025 ha data e ora: confermati Gothic 1 Remake, Titan Quest 2, Wreckfest 2 e non solo

La descrizione ufficiale nel video di presentazione recita: "Sellate i cavalli, accendete i motori e trattenete il fiato: il nostro Digital Showcase 2025 ritornerà sugli schermi il primo di agosto 2025! L'evento di quest'anno promette una abbondanza di annunci e novità, aggiornamenti su giochi precedentemente annunciati e una manciata di sorprese per le quali non abbiamo ancora condiviso indizi... o forse sì? Segnatevi sul calendario venerdì primo agosto 2025 alle 21:00 CEST".

Il video del THQ Nordic Showcase

Il team afferma anche: "Non vogliamo svelare ogni dettaglio, ma aspettatevi eccitanti aggiornamenti su Gothic 1 Remake, Titan Quest 2, Reanimal, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2 e molti altri. E sì, ci stiamo tenendo un paio di assi nella manica. Pensate a qualcosa di oscuro ed emozionante, ma anche a qualcosa di colorato e caloroso o persino un vero gioco per famiglie e anche a un paio di cose che nessuno si aspetta (no, non è l'inquisizione spagnola, ci spiace). Rimanete sintonizzati, sarà leggendario".

Oltre ai titoli citati, probabilmente in molti spereranno di poter vedere qualcosa del prossimo Darksiders. Voi cosa ne pensate?

