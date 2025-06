Xbox e Blizzard saranno presenti alla Gamescom 2025

Per ora, Xbox ha semplicemente comunicato di essere entusiasta di annunciare "che anche quest'anno il team Xbox sarà presente alla gamescom! Presto avremo ulteriori dettagli da condividere, quindi ti invitiamo a rimanere sintonizzato su Xbox Wire per tutte le novità su ciò che potrai aspettarti da Xbox durante la gamescom 2025, che si terrà a Colonia, in Germania, dal 20 al 24 agosto ." Questo è quanto.

Xbox ha annunciato la sua presenza alla Gamescom 2025 , senza però fornire dettagli in merito. Lo stesso ha fatto Blizzard , che fortunatamente ha dato qualche anticipazione in più.

Blizzard all'evento

Come detto, anche Blizzard farà parte dell'evento e, anche se al momento non è ancora "in grado di confermare le attività specifiche in loco", quantomeno sappiamo che ci sarà uno stand di World of Warcraft nella Hall 8. "Durante lo spettacolo, riceverete novità e aggiornamenti esclusivi sul prossimo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, Midnight, direttamente dal team di sviluppo, assieme ad alcune sorprese che stiamo preparando."

Un artwork di World of Warcraft

L'obiettivo del team è quello di creare "4 giorni di festeggiamenti ininterrotti per la community di World of Warcraft. Preparatevi al Mythic Dungeon Showcase, al Cosplay Showcase, al Meet & Greet con i membri del team di sviluppo e con i creatori, e altro ancora."

Le ipotesi in campo su cosa ci possiamo aspettare di vedere da Xbox sono tante. Sicuramente ci saranno i titoli in uscita, come The Outer Worlds 2 o Grounded 2, ma si potrebbe parlare anche di ROG Xbox Ally, delle novità Xbox in arrivo su PlayStation 5 e di altro.