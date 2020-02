Daymare: 1998, la Black Edition arriva in esclusiva in Europa su PS4

Continua inarrestabile la promozione di Daymare: 1998. Invader Studios, infatti, ha appena annunciato di voler portare esclusivamente in Europa la Black Edition. Ma a quanto pare solo su PS4.



Per chi non lo sapesse Daymare 1998 è un survival horror sviluppato dallo studio italiano Invader Studios. Lo sviluppatore voleva riproporre le atmosfere e le meccaniche tipiche dei Resident Evil classici, ma con una grafica e delle meccaniche più moderne. La nostra recensione di Daymare: 1998 dice che i risultati sono stati confortanti.



Quindi, per tutti coloro che non l'avessero già giocato su PC, l'arrivo su PS4 e Xbox One potrebbe rivelarsi una manna dal cielo. Come se non bastasse Daymare: 1998 arriverà in Europa con un'edizione esclusiva per PlayStation 4: la Black Edition.



Si tratta di un'edizione da collezionisti contenente il gioco, ovviamente, una cover speciale, delle schede dei personaggi e delle spille dedicate alle varie organizzazioni che si incroceranno durante l'avventura.



L'acquisterete?