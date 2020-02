Daymare: 1998 su PS4 e Xbox One, una data di uscita per le versioni console del survival horror

Daymare: 1998 arriva infine anche su PS4 e Xbox One, a mezzo anno di distanza dal suo lancio in versione PC, con una data di uscita annunciata oggi per la versione console sviluppata con il supporto di Slipgate Studios, che ha collaborato con gli autori Invader Studios.



Daymare: 1998 arriverà dunque il 28 aprile 2020 su PS4 e Xbox One, arrivando in contemporanea in Europa e Nord America e portando con sé tutte le caratteristiche che hanno decretato il notevole successo della versione PC, considerando anche le dimensioni ridotte della produzione.



La storia di Daymare: 1998 è infatti affascinante: partito come omaggio a Resident Evil 2, di cui doveva essere una sorta di progetto remake amatoriale, si è ingrandito talmente tanto da diventare un gioco a parte, ma sempre all'interno dello spirito indie che ha contraddistinto il gioco dall'inizio.



Si tratta di un survival horror classico, vista la sua fonte d'ispirazione, in cui una serie di soldati e agenti di varie forze si ritrovano a dover combattere contro mostri di vario tipo, derivanti da esperimenti biologici azzardati che sono usciti completamente fuori controllo.



Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Daymare: 1998 ad opera del mitologico Simone Tagliaferri, il quale ha alquanto apprezzato questa reinterpretazione del survival horror di matrice classica, peraltro un progetto italiano e portato avanti praticamente da una decina di persone, originariamente.