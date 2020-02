Fortnite: Skin Spezzacuori, prezzo errato nel negozio, Epic Games invierà un rimborso

Di recente, in occasione di San Valentino 2020, la Skin Spezzacuori è tornata disponibile nel negozio di Fortnite Capitolo 2. Ma con un problema di prezzo: costava (e attualmente costa) 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Come una skin di rarità epica insomma: peccato che Spezzacuori sia invece semplicemente rara, dunque dovrebbe essere proposta a 1200 V-buck, 12 euro.

Si tratta insomma di un errore di prezzo, che di tanto in tanto compare nel negozio di Epic Games e che ha già colpito in passato anche Skin differenti. Se avete intenzione di comprare Spezzacuori, oppure l'avete già acquistato, state però tranquilli: Epic Games ha già confermato di essere al corrente della problematica, e provvederà ad inviare i 300 V-buck di differenza come regalo a tutti i giocatori che effettueranno l'acquisto; in questo modo torneranno in pari.

Il problema si pone però per tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 che avevano messo da parte esattamente 1200 V-buck per comprare Spezzacuori, e che magari non arrivano alla somma di 1500 V-buck: questi dovranno attendere che il costume torni disponibile una seconda volta, cosa che potrebbe avvenire anche a San Valentino 2021. Vi terremo aggiornati sull'evolversi della vicenda.