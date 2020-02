Fortnite: Spezzacuori e Cavaliere del Ragno nel negozio dell'11 febbraio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi previsti oggi, martedì 11 febbraio 2020. Sì, come potete immaginare c'è anche un nuovo arrivato per San Valentino 2020.

La Skin Spezzacuori torna nel negozio di Fortnite Capitolo 2, in occasione dell'evento di San Valentino 2020. Si tratta di un lama che indossa una vestaglia rossa con cuori, proposto a 1200 V-buck, un prezzo di 12 euro al cambio. Torna nel negozio di Fortnite anche il set del Cavaliere del Ragno, che in quanto skin leggendaria viene proposto al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 11 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Ma non prima di ricordarvi che le sfide di Amore e Guerra sono già disponibili per il completamento.

Spezzacuori (Costume) - 1200 V-buck

Cavaliere del Ragno (Costume) - 2000 V-buck

Makak (Costume) - 1200 V-buck

Canaglia (Costume) - 1500 V-buck

Doppiogioco (Costume) - 1200 V-buck

Corsa della foglia (Emote) - 500 V-buck

Ascia spettrale (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Flusso (Emote) - 500 V-buck

Fuga furiosa (Emote) - 200 V-buck