Amazon Alexa sta distruggendo Google e Apple nel mercato degli speaker intelligenti

Amazon Alexa sta vincendo la guerra degli speaker intelligenti. Anzi la sta stravincendo. I dispositivi Echo, infatti, detengono il 70% di questo redditizio mercato. Google Assistant e Siri sono utilizati da un numero molto inferiore di persone.



Apple e Google stanno faticando ad avvicinarsi ad Amazon nel mercato degli altoparlanti intelligenti. Tale tendenza, inoltre, continuerà fino al 2021, secondo un nuovo rapporto di eMarketer. Negli USA circa il 70% degli utenti di altoparlanti intelligenti utilizzerà Amazon Echo nel 2020. Una quota elevatissima, molto vicina a quella record del 72,9% registrata l'anno scorso. La tendenza negativa dovrebbe continuare anche nel 2021, ma la quota di Amazon si assesterà, comunque, su di un impressionante 68,2%.



Il competitor principale di Amazon sarà Google, utilizzato dal 31,7 percento dei possessori di altoparlanti intelligenti nel 2020. Apple, addirittura, è stata inserita in una categoria "mista" nella quale ci sono tutti gli altri produttori di altoparlanti intelligente. Questa categoria vale il 18% nel 2020.



Victoria Petrock, la principale analista di eMarketer, ha detto: "Ci aspettavamo che Google e Apple fossero più competitivi su questo mercato, ma Amazon è stata aggressiva." Amazon, infatti, ha costantemente aggiornato l'ecosistema Echo con nuove funzionalità, senza contare l'aggressiva campagna di prezzi applicata dalla società di Bezos. Inoltre Echo ha aperto Alexa agli sviluppatori esterni e la compatibilità di questo ecosistema con i dispositivi domestici intelligenti di terze parti ha contribuito a rafforzare la posizione di Amazon.



Un'area in cui eMarketer afferma che i dispositivi Echo non sono all'altezza della concorrenza è il supporto linguistico. I prodotti di Amazon non "parlano" tante lingue oltre all'inglese e dunque al di fuori degli USA la competizione potrebbe essere un po' più equilibrata.



La crescita di questo mercato rallenterà nei prossimi anni, secondo il rapporto di eMarketer, ma il numero di utenti continuerà ad aumentare man mano che Alexa, Siri e altri assistenti vocali arriveranno nelle automobili e negli elettrodomestici intelligenti . Il rapporto stima che circa 83,1 milioni di americani useranno uno speaker intelligente quest'anno. Un aumento del 13,7% rispetto allo scorso anno.



Voi usate un assistente digitale? Quale? Come vi trovate?