Pokémon GO, Spoink in primo piano oggi 11 febbraio 2020

L'evento settimanale di Pokémon GO noto come In primo piano torna anche oggi, martedì 11 febbraio 2020. Vediamo dunque tutti i dettagli da tenere a mente, forniti in queste ore dagli sviluppatori di Niantic Labs.

Sarà Spoink il piccolo protagonista dell'evento In primo piano di oggi 11 febbraio 2020 su Pokémon GO. Per quanto riguarda luogo e data, lo stesso si terrà oggi dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale); per tutto questo periodo di tempo, tutta l'Italia si riempirà di Spoink, il Pokémon della Terza Generazione di Hoenn, che apparirà dunque più frequentemente allo stato selvatico.

Dato che su Pokémon GO esiste già anche Spoink Shiny, questa è l'occasione giusta sia per accumulare caramelle di Spoink sul vostro account che per aggiungere alla vostra collezione la sua versione cromatica. Lo scorso evento In primo piano ebbe in evidenza, la settimana passata, Onix della Prima Generazione di Kanto. Vale la pena ricordare che fino a marzo 2020 troverete, nei Raid Leggendari di Pokémon GO, il potente Tornadus.