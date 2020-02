Pokémon GO: Tornadus disponibile nei Raid, prima ora leggendaria oggi 5 febbraio 2020

Tornadus, il nuovo leggendario volante di Pokémon GO, nel momento in cui scriviamo è finalmente disponibile all'interno del titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs. Ed è dunque giusto ricordavi i principali dettagli della questione.

Tornadus è disponibile da oggi 5 febbraio 2020, giorno in cui si terrà anche la sua prima Ora Leggendaria, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 di oggi (orario italiano locale). Per questi sessanta minuti, tutte le Palestre Pokémon libere di Pokémon GO ospiteranno il nuovo leggendario della Quinta Generazione di Unima: occasione preziosa per riunire i propri amici e tentarne la cattura, utilizzando il Biglietto Giornaliero gratuito.

Tornadus resterà su Pokémon GO per tutto il mese di febbraio 2020 e per i primi giorni di marzo 2020, dunque potrete anche approfittare delle prossime Ore Leggendarie se perderete quella di oggi. Ricordiamo che Niantic Labs ha svelato in anticipo tutti gli eventi di febbraio 2020 di Pokémon GO.