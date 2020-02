Pokémon GO: gli autori di One Piece e My Hero Academia giocano assieme

Pokémon Go continua ad essere un gioco estremamente popolare sia tra i comuni giocatori, sia tra i personaggi più famosi. Per esempio Eiichiro Oda e Kohei Horikoshi, rispettivamente l'autore di One Piece e My Hero Academia, giocano assieme e hanno fatto uno scambio anche piuttosto redditizio.



In un recente tweet, infatti, l'autore di One Piece ha confessato di aver scambiato il suo Rayquaza Nero con un esemplare simile posseduto da Kohei Horikoshi. Il tutto è avvenuto durante una festa per l'inizio del nuovo anno (immaginiamo parlino del capodanno cinese). Il risultato dello scambio ha dato vita a due pokémon fortunati. Nello scambio, però, sembra sia stato l'autore di My Hero Academia ad aver avuto più fortuna: il suo Rayquaza nero, infatti, ha anche statistiche di tutto rispetto, a differenza di quello di Eiichiro Oda.



Pokémon Go non è l'unico videogioco che accomuna Oda con Horikoshi: gli eroi di One Piece e My Hero Academia, infatti, si sono incontrati/scontrati anche in Jump Force. Ecco la nostra recensione.